Val de căldură extremă urmat de furtuni puternice, la final de săptămână. ANM a emis Cod galben și portocaliu - HĂRȚI

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 sept. 2026, 10:33

România va trece, în următoarele zile, de la temperaturi de până la 36 de grade și caniculă la ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice. ANM a emis avertizări Cod galben și Cod portocaliu pentru mai multe regiuni, iar instabilitatea atmosferică se va extinde treptat în aproape toată țara.

Distribuie articolul