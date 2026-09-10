Val de căldură extremă urmat de furtuni puternice, la final de săptămână. ANM a emis Cod galben și portocaliu - HĂRȚI

România va trece, în următoarele zile, de la temperaturi de până la 36 de grade și caniculă la ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice. ANM a emis avertizări Cod galben și Cod portocaliu pentru mai multe regiuni, iar instabilitatea atmosferică se va extinde treptat în aproape toată țara.
Administraţia Naţională de Meteorologie 9ANM) atenţioenază că de joi de la prânz, până seara, la ora 18.00, în sudul Banatului, vestul şi sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nord-estul Moldovei şi cea mai mare parte a Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Potrivit atenţionării Cod Galben, maximele termice vor fi cuprinse între 30 şi 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului, unde va fi caniculă.
Vineri, de la prânz şi până seara, la ora 18.00, meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic accentuat pentru Banat, vestul şi sud-vestul Olteniei, sud-vestul şi centrul Transilvaniei. În aceste zone, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, cu maxime termice ce se vor situa între 33 şi 36 de grade.
„Cele mai mari valori, canicula şi disconfortul termic accentuat (indice temperatură-umezeală (ITU) ce va depăşi pragul critic de 80 de unităţi) vor fi în judeţele Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj”, precizează meteorologii.
Aceştia mai informează că vineri, de la ora 12, şi până duminică seară, la ora 22, se vor înregistra intensificări de vânt, instabilitate atmosferică, cantităţi însemnate de apă, în Banat, Crişana, la munte şi izolat în restul teritoriului, vor fi intensificări ale vântului, iar la rafală se vor atinge viteze în general de 40...50 km/h.
Potrivit ANM, vremea va deveni instabilă, în seara de vineri şi în noaptea de vineri spre sâmbătă în vestul, nordul şi centrul ţării, iar sâmbătă şi duminică în sud, est şi centru. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse ce vor avea şi caracter torenţial, descărcări electrice şi izolat grindină de mici dimensiuni şi vijelii cu viteze de 50...60 km/h). În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp şi pe arii restrânse de peste 30...40 l/mp.