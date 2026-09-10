Ultima zi de pelerinaj la Biserica ”Sfântul Gheorghe Nou”, din Capitală. Vineri, moaștele Sfintei Ana ajung la Constanța

Publicat 10 sept. 2026, 11:57 Actualizat 10 sept. 2026, 12:06

Oamenii sunt așteptați în continuare să vină și să se închine la moaștele Sfintei Ana. Sute de mii de credincioși din toate colțurile țării au participat până acum la evenimentul istoric.

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