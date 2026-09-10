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Ultima zi de pelerinaj la Biserica ”Sfântul Gheorghe Nou”, din Capitală. Vineri, moaștele Sfintei Ana ajung la Constanța
Pelerinaj la moaștele Sfintei Ana
Publicat10 sept. 2026, 11:57
Actualizat10 sept. 2026, 12:06
Oamenii sunt așteptați în continuare să vină și să se închine la moaștele Sfintei Ana. Sute de mii de credincioși din toate colțurile țării au participat până acum la evenimentul istoric.
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