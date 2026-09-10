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Ultima zi de pelerinaj la Biserica ”Sfântul Gheorghe Nou”, din Capitală. Vineri, moaștele Sfintei Ana ajung la Constanța

Pelerinaj la moaștele Sfintei Ana

Pelerinaj la moaștele Sfintei Ana

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 sept. 2026, 11:57
Actualizat10 sept. 2026, 12:06

Oamenii sunt așteptați în continuare să vină și să se închine la moaștele Sfintei Ana. Sute de mii de credincioși din toate colțurile țării au participat până acum la evenimentul istoric.

Racla cu moaștele Sfintei Ana a fost adusă pentru prima dată în România de la Muntele Athos și se află în țara noastră de cinci zile. Vineri, racla va ajunge la Constanța.

Sfintele Moaște vor fi întâmpinate la ora 16.00 de către Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța.

La ora 19.00 va fi săvârșită Taina Sfântului Maslu.

Până când se pot închina credincioșii la moaștele Sfintei Ana

Oamenii se vor putea închina la Sfintele Moaște ale Sfintei Ana până duminică, 13 septembrie, ora 14.00.

„Să ne apropiem, așadar, cu inimă curată și cu credință de Sfintele Moaște ale Sfintei Ana, cerând rugăciunile și mijlocirea ei înaintea tronului Preasfintei Treimi și încredințând Maicii Domnului toate nevoile și încercările vieții noastre!„, este mesajul transmis de Arhiepiscopia Tomisului.

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