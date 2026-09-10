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Steag roșu pe plajele din Eforie! Avertismentul salvamarilor: Nicio baie și nicio fotografie în valuri nu merită să vă puneți viața în pericol

Steag roșu/ Profimedia

Steag roșu/ Profimedia

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 sept. 2026, 09:18

Salvamarii au arborat, joi, steagul roșu pe plajele din Eforie și le transmit turiștilor să nu intre în apă. Marea este agitată, iar curenții sunt puternici și pot trage rapid oamenii în larg. În aceste condiții, scăldatul este interzis, inclusiv pentru înotătorii experimentați.

Salvamarii din Eforie Nord au transmis, joi dimineață, un avertisment pentru turiști și au explicat că steagul roșu indică un pericol real.

„STEAG ROȘU PE PLAJELE DIN EFORIE! Marea este agitată, iar curenții puternici vă pot trage rapid în larg. Scăldatul este INTERZIS pentru toată lumea, inclusiv pentru înotătorii experimentați”, avertizează salvamarii, în mesajul transmis pe Facebook joi dimineață.

Aceștia le recomandă turiștilor să nu intre în apă, să nu își lase copiii nesupravegheați în apropierea mării și să respecte indicațiile salvamarilor.

„Steagul roșu este un avertisment de pericol real. Nicio fotografie în valuri și nicio baie în mare nu merită să vă puneți viața în pericol. Ascultați salvamarii. Rămâneți în siguranță”, au mai transmis aceștia.

Vreme senină la Constanța

În ciuda avertismentului de pe litoral, cerul este senin. La stația meteorologică din Constanța, temperatura este de 22 de grade.

Salvamarii atrag însă atenția că vremea plăcută nu înseamnă că scăldatul este sigur. Curenții puternici și marea agitată reprezintă un pericol, motiv pentru care turiștii sunt sfătuiți să respecte interdicția de a intra în apă.

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