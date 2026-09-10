Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Tragedie pe calea ferată în Prahova. Un bărbat de 66 de ani, lovit mortal de tren la Crivina

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 sept. 2026, 10:14

Tragedie în Prahova, miercuri seară. Un bărbat în vârstă de 66 de ani, din comuna Tinosu, a fost lovit de un tren de călători și a murit. Accidentul s-a produs în jurul orei 19:00, în zona Crivina.

Un eveniment tragic a avut loc miercuri seară, 9 septembrie, în județul Prahova. Un bărbat în vârstă de 66 de ani, din comuna Tinosu, și-a pierdut viața după ce a fost lovit în plin de un tren de călători.

Impactul s-a produs în jurul orei 19:00, în dreptul localității Crivina. Trenul implicat în accident circula pe ruta Brașov – București Nord. Din declarațiile preliminare oferite de mecanicul de locomotivă polițiștilor, bărbatul s-ar fi aruncat intenționat în fața garniturii feroviare.

Echipajele medicale sosite la fața locului au constatat că leziunile suferite de victimă au fost incompatibile cu viața, declarând decesul. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident trenaccident feroviar prahovaaccident mortal in prahovaaccident prahova

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe