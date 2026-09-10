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Social· 1 min citire
Tragedie pe calea ferată în Prahova. Un bărbat de 66 de ani, lovit mortal de tren la Crivina
Foto/Arhivă
Tragedie în Prahova, miercuri seară. Un bărbat în vârstă de 66 de ani, din comuna Tinosu, a fost lovit de un tren de călători și a murit. Accidentul s-a produs în jurul orei 19:00, în zona Crivina.
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