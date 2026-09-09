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Descoperire șoc în centrul orașului Sfântu Gheorghe. Un element de muniție a fost găsit lângă sediul Consiliului Județean

Descoperire șoc în centrul orașului Sfântu Gheorghe.

Descoperire șoc în centrul orașului Sfântu Gheorghe.

Scris deGabriela Mănăilescu
Publicat9 sept. 2026, 17:47
SursăAgerpres

Un posibil element de muniție, despre care se estimează că ar putea proveni din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, a fost descoperit miercuri într-o zonă rezidențială din centrul municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna.

Obiectul a fost găsit în apropierea sediului Consiliului Județean Covasna, în zona rezidențială aflată în spatele instituției. Situația a fost semnalată autorităților printr-un apel la numărul unic de urgență 112.

Echipa pirotehnică a ISU Covasna a ajuns la fața locului

După primirea apelului, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Covasna au fost solicitați să intervină pentru verificarea obiectului descoperit.

La locul intervenției a fost trimisă echipa pirotehnică a ISU Covasna, care are misiunea de a identifica elementul și de a stabili modul în care acesta poate fi gestionat în condiții de siguranță.

„La fața locului intervine echipa pirotehnică din cadrul ISU Covasna, care desfășoară operațiunile specifice pentru identificarea și gestionarea în condiții de siguranță a elementului găsit. Preventiv, la locul intervenției este prezent și un echipaj SMURD”, au precizat reprezentanții ISU Covasna.

Intervenția este încă în desfășurare

Autoritățile nu au stabilit încă, la momentul transmiterii informațiilor, natura exactă a elementului de muniție descoperit în zona rezidențială din Sfântu Gheorghe.

Potrivit primelor informații, obiectul ar proveni cel mai probabil din cel de-al Doilea Război Mondial.

Misiunea echipei pirotehnice este în dinamică, iar autoritățile urmează să revină cu informații după desfășurarea operațiunilor specifice la locul intervenției.

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