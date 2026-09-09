Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Descoperire șoc în centrul orașului Sfântu Gheorghe. Un element de muniție a fost găsit lângă sediul Consiliului Județean
Descoperire șoc în centrul orașului Sfântu Gheorghe.
Publicat9 sept. 2026, 17:47
SursăAgerpres
Un posibil element de muniție, despre care se estimează că ar putea proveni din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, a fost descoperit miercuri într-o zonă rezidențială din centrul municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna.
Citește și
- 17:35Turistă olandeză, evacuată cu elicopterul din Retezat după un accident grav VIDEO
- 17:27Șofer de microbuz școlar, prins de polițiști că a consumat băuturi alcoolice. Ducea la grădiniță șapte copii
- 16:30O brânză românească a primit protecția UE. Produsul tradițional care a ajuns pe lista delicateselor europene
- 14:55Incendiu în Cluj. Flăcările au cuprins mai multe apartamente și s-au extins la acoperișul blocului
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News