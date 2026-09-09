Descoperire șoc în centrul orașului Sfântu Gheorghe. Un element de muniție a fost găsit lângă sediul Consiliului Județean

Publicat 9 sept. 2026, 17:47 Sursă Agerpres

Un posibil element de muniție, despre care se estimează că ar putea proveni din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, a fost descoperit miercuri într-o zonă rezidențială din centrul municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna.

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