14 oameni au murit pe munte într-o singură lună. Salvamont avertizează că are prea puțini salvatori

Salvamontiștii au intervenit în peste 500 de acțiuni de salvare și acordare a primului ajutor în luna august. 667 de persoane au fost salvate, însă alte 14 și-au pierdut viața pe munte.
Salvamontiștii au intervenit în peste 500 de acțiuni de salvare și de acordare a primului ajutor în luna august. În total, 667 de persoane au fost salvate, însă alte 14 și-au pierdut viața pe munte. August a reprezentat vârful sezonului turistic de vară, iar zilnic au fost mobilizați, în medie, între 650 și 700 de salvatori montani. Activitatea a fost asigurată de 75 de formații Salvamont, din 39 de structuri județene și locale, care activează în 25 de județe.
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Câte persoane au fost salvate de Salvamont în luna august?
667 de persoane au fost salvate în urma intervențiilor desfășurate în luna august. Dintre acestea, 185 de persoane accidentate au fost predate echipajelor SMURD sau Serviciului de Ambulanță, 65 au fost transportate cu ambulanțele Salvamont, iar 25 au fost predate echipajelor elicopterelor SMURD-IGAV. Numărul intervențiilor și al persoanelor salvate a fost mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut.
14 persoane și-au pierdut viața pe munte în luna august, cu una mai mult decât în aceeași lună din 2025. În aceste cazuri, echipele Salvamont au recuperat victimele din zonele montane și le-au transportat pentru a fi predate serviciilor de medicină legală. Cele mai multe intervenții au avut loc în zona montană, însă salvatorii au fost solicitați și în alte locuri greu accesibile. Unele misiuni au beneficiat de sprijinul dronelor de căutare și salvare sau al câinilor Salvamont.
Turiștii au solicitat aproape 2.000 de informații despre trasee și zone montane în luna august. Solicitările au fost gestionate prin Dispeceratul Național Salvamont și prin structurile județene și locale. În paralel, dispeceratul a preluat sute de apeluri privind accidente montane și incendii în zonele montane și submontane. Alte solicitări de urgență au fost gestionate prin 112 sau prin dispeceratele locale.
De ce spune Salvamont că are prea puțini salvatori?
Salvamont România avertizează că numărul salvatorilor montani este insuficient în raport cu necesarul de intervenție.
„Capacitatea operativă de intervenție a echipelor Salvamont are, la nivel național, un grad de acoperire de numai 18,75%”, se arată în bilanț. Cu toate acestea, în luna august salvamontiștii au răspuns tuturor solicitărilor specifice domeniului lor de activitate, fără să existe vreun caz ratat din cauza resurselor proprii.
Câți salvatori montani activează în România?
În cele 39 de structuri Salvamont activează aproximativ 860 de salvatori montani atestați. Dintre aceștia, 360 sunt angajați, iar 502 sunt voluntari. Alți aproximativ 360 de salvatori aspiranți și debutanți se află în diferite etape ale procesului de formare profesională.