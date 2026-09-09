14 oameni au murit pe munte într-o singură lună. Salvamont avertizează că are prea puțini salvatori

Publicat 9 sept. 2026, 13:19 Actualizat 9 sept. 2026, 13:22

Salvamontiștii au intervenit în peste 500 de acțiuni de salvare și acordare a primului ajutor în luna august. 667 de persoane au fost salvate, însă alte 14 și-au pierdut viața pe munte.

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