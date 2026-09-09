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Social· 2 min citire
Copil de 14 ani, bătut cu bâtele de trei bărbați. I-au furat și turma de oi | VIDEO
Publicat9 sept. 2026, 08:18
Actualizat9 sept. 2026, 08:29
Un copil de doar 14 ani ar fi fost atacat de trei bărbați în timp ce păzea o turmă de oi. Băiatul ar fi fost lovit cu bâtele și lăsat la pământ, iar agresorii ar fi luat cele 236 de oi și le-ar fi dus pe terenul lor.
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