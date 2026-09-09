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Copil de 14 ani, bătut cu bâtele de trei bărbați. I-au furat și turma de oi | VIDEO

Scris deIulian Budusan
Publicat9 sept. 2026, 08:18
Actualizat9 sept. 2026, 08:29

Un copil de doar 14 ani ar fi fost atacat de trei bărbați în timp ce păzea o turmă de oi. Băiatul ar fi fost lovit cu bâtele și lăsat la pământ, iar agresorii ar fi luat cele 236 de oi și le-ar fi dus pe terenul lor.

Băiatul se afla cu turma pe o miriște unde pășunatul este permis atunci când, potrivit familiei, trei bărbați s-ar fi năpustit asupra lui. Copilul ar fi încercat să se apere cu mâinile de loviturile primite, iar familia susține că agresorii l-ar fi amenințat inclusiv cu moartea.

În urma agresiunii, băiatul a suferit răni grave și ar fi rămas traumatizat. Familia cere acum ca polițiștii să stabilească exact ce s-a întâmplat și să ia măsuri împotriva celor responsabili.

Agresorii susțin că băiatul și-ar fi dus singur oile pe teren

La sosirea polițiștilor, bărbații ar fi susținut că băiatul și-ar fi dus singur animalele pe terenul lor. Familia copilului respinge această versiune și afirmă că cele 236 de oi ar fi fost luate cu forța după agresiune.

Rudele susțin, de asemenea, că animalele ar fi fost agresate și cer ca și acest aspect să fie verificat de anchetatori.

Conflictul ar fi pornit de la locurile de pășunat

Din primele informații, conflictul ar fi pornit de la o dispută privind locurile de pășunat din zonă. Familia copilului este disperată și solicită poliției să stabilească responsabilitățile și să facă dreptate în acest caz.

Ancheta urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs agresiunea, precum și ce s-a întâmplat cu turma de oi după incident.

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