Mașinile pe benzină și motorină primesc o nouă șansă în UE. Ce se pregătește până în 2035

Publicat 8 sept. 2026, 22:16 Sursă thenextweb.com

Planul Uniunii Europene privind eliminarea mașinilor noi cu motoare pe benzină și motorină după 2035 ar putea fi modificat. Comisia Europeană propune o reducere de 90% a emisiilor, nu eliminarea lor totală, ceea ce ar permite menținerea pe piață a unor modele cu motoare termice și hibride.

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