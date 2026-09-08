Un delfin a înotat mai bine de o oră printre turiștii aflați în apă la Tuzla, la doar trei metri de mal VIDEO

Turiștii aflați la plajă în Tuzla au avut parte de o întâlnire neașteptată cu un delfin care s-a apropiat la numai trei metri de țărm și a înotat printre oameni mai bine de o oră.
Delfinul a înotat printre turiști la Tuzla
O apariție neobișnuită a atras atenția turiștilor aflați pe litoralul românesc. Un delfin s-a apropiat foarte mult de mal, la Tuzla, unde a înotat printre persoanele aflate în apă timp de mai bine de o oră.
Mamiferul marin a ajuns la aproximativ trei metri de mal, iar oamenii aflați în zonă au putut să îl observe de aproape. Momentul a fost surprins în jurul orei 11:00 de un vlogger român de călătorie care se afla în vacanță în Tuzla.
Imaginile au fost publicate ulterior pe rețelele sociale și au atras rapid atenția internauților. În videoclip, delfinul poate fi văzut apropiindu-se de zona în care se aflau înotătorii și deplasându-se printre aceștia.
Apariția este considerată neobișnuită pentru litoralul românesc, unde delfinii sunt observați, în mod obișnuit, la distanță de țărm, în largul Mării Negre.
Turiștii au urmărit delfinul de aproape
Comportamentul mamiferului a stârnit reacții din partea celor care au văzut imaginile. Delfinul părea curios și nu s-a ferit de oamenii aflați în apă, transformând o zi obișnuită de plajă într-o experiență neașteptată pentru cei prezenți.
O parte dintre internauți au privit momentul ca pe o întâlnire rară și au apreciat apropierea delfinului de turiști. Alții au atras însă atenția asupra posibilității ca apropierea neobișnuită de mal să aibă legătură cu starea de sănătate a animalului.
„Cam cumințel delfinul, sper să nu aibă probleme de sănătate”; „Bine că încă înota, am auzit că alții erau morți la mal”; „Poate era bolnăvior și cerea ajutor. Ei nu vin atât de aproape de țărm”.
O altă persoană a relatat o experiență asemănătoare pe litoral, petrecută în urmă cu câțiva ani, la Agigea.
„La Agigea, în dreptul Cartierului Steaua de Mare, acum câțiva ani am trăit o experiență asemănătoare: un delfin, de aproximativ 2 m, alerga/se juca cu un chefal. A fost uluitor!!!”
Eșuările delfinilor de pe litoral au fost analizate de specialiști
Apariția delfinului la Tuzla vine într-o perioadă în care pe litoralul românesc au fost raportate tot mai multe cazuri de delfini și alte mamifere marine ajunse la mal.
Specialiștii de la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” au analizat mai mulți factori care pot contribui la eșuarea delfinilor pe plajele de la Marea Neagră. Printre cauzele luate în calcul se află capturile accidentale în plasele de pescuit, poluarea și bolile, dar și efectele activităților militare desfășurate în bazinul Mării Negre.
În fiecare sezon sunt raportate zeci de cazuri de mamifere marine găsite pe litoralul românesc. Investigarea acestor situații presupune monitorizarea animalelor și implicarea organizațiilor specializate și a comunităților de cercetători.
Plasele de pescuit și poluarea, printre factorii analizați
Interacțiunea cu activitățile economice desfășurate de oameni a reprezentat, în mod tradițional, unul dintre principalele pericole pentru mamiferele marine.
Unul dintre riscuri îl reprezintă capturarea accidentală. Delfinii au un comportament specific de vânătoare și se hrănesc aproape de fundul mării, ceea ce îi expune riscului de a rămâne prinși în plasele de pescuit din monofilament.
Poluarea și bolile reprezintă alte cauze analizate de specialiști. Factorii poluanți din apă, bolile infecțioase și paraziții pot afecta direct mamiferele marine și pot contribui la creșterea mortalității prin slăbirea severă a sistemului imunitar.
Zgomotul subacvatic este analizat de cercetători
Cercetătorii urmăresc în ultima perioadă și efectele activităților militare asupra mamiferelor marine din Marea Neagră. Sonarele navelor de război și submarinele care patrulează în regiune pot produce un nivel ridicat de zgomot subacvatic.
Sonarele militare de mare putere emit unde sonore care pot perturba sistemul natural de orientare al cetaceelor, bazat pe ecolocație. Delfinii și marsuinii depind de acest mecanism pentru orientare și pentru supraviețuire.
Exploziile minelor marine și bombardamentele subacvatice produc, la rândul lor, unde de șoc care pot provoca leziuni fizice ireversibile. Printre efectele menționate se numără hemoragiile interne, emboliile și distrugerea urechii interne.