Un delfin a înotat mai bine de o oră printre turiștii aflați în apă la Tuzla, la doar trei metri de mal VIDEO

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 8 sept. 2026, 16:51

Turiștii aflați la plajă în Tuzla au avut parte de o întâlnire neașteptată cu un delfin care s-a apropiat la numai trei metri de țărm și a înotat printre oameni mai bine de o oră.

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