Cod Rutier 2026: Ce riști dacă parchezi pe locul unei mașini electrice

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 sept. 2026, 09:53

Șoferii care au mașini pe benzină sau diesel trebuie să fie atenți unde parchează. Locurile destinate încărcării mașinilor electrice ar putea veni cu reguli mai stricte și amenzi considerabile, în condițiile în care Parlamentul analizează schimbarea legislației.

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