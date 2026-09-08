Cod Rutier 2026: Ce riști dacă parchezi pe locul unei mașini electrice

Șoferii care au mașini pe benzină sau diesel trebuie să fie atenți unde parchează. Locurile destinate încărcării mașinilor electrice ar putea veni cu reguli mai stricte și amenzi considerabile, în condițiile în care Parlamentul analizează schimbarea legislației.
Poți parca cu o mașină diesel sau pe benzină pe un loc pentru încărcarea mașinilor electrice?
În prezent, OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice nu prevede o contravenție distinctă pentru ocuparea unui loc destinat încărcării vehiculelor electrice. Cu alte cuvinte, Codul Rutier nu conține acum o interdicție generală formulată explicit pentru șoferii care parchează o mașină cu motor termic pe un asemenea spațiu.
Asta nu înseamnă însă că orice loc de încărcare poate fi ocupat fără restricții.
Regulile stabilite de administratorul parcării sau de autoritatea locală trebuie respectate atunci când locurile sunt clar delimitate și semnalizate prin indicatoare sau marcaje. În astfel de situații, un șofer care ignoră restricțiile poate fi sancționat, iar în anumite cazuri vehiculul poate fi blocat sau ridicat.
Prin urmare, înainte de a lăsa mașina pe un loc destinat încărcării, trebuie verificată semnalizarea existentă în parcare.
Dacă un astfel de spațiu nu este rezervat și semnalizat corespunzător, situația juridică este diferită. În lipsa unor restricții clare, locul nu poate fi considerat automat interzis pentru toate celelalte categorii de vehicule.
Parlamentul vrea să introducă o regulă clară
Legislația s-ar putea modifica printr-un proiect aflat în procedură parlamentară. Inițiativa prevede introducerea unei definiții clare pentru „locul destinat încărcării vehiculelor electrice”.
Potrivit propunerii, acesta ar reprezenta un spațiu amenajat și semnalizat special pentru încărcarea vehiculelor electrice și ar putea fi utilizat exclusiv pe perioada în care mașina se află efectiv conectată la stația de încărcare.
Astfel, dacă noua reglementare va intra în vigoare, nu doar mașinile diesel și pe benzină ar putea avea interdicție pe aceste locuri. Și un vehicul electric care ocupă spațiul fără să fie conectat la stația de încărcare ar încălca regula.
Amenzi de până la peste 1.000 de lei
Proiectul prevede și sancțiuni pentru șoferii care nu respectă noua regulă. Amenda ar putea fi cuprinsă între 4 și 5 puncte de amendă, ceea ce înseamnă, în valorile indicate pentru proiect, 865 de lei sau 1.081,25 lei.
Pe lângă sancțiunea financiară, conducătorul auto ar urma să primească și 3 puncte de penalizare.
Prin urmare, dacă modificarea legislativă va fi adoptată, ocuparea unui loc destinat încărcării unei mașini electrice cu un autoturism diesel sau pe benzină ar putea deveni o abatere sancționată explicit.
Ce se întâmplă până la schimbarea legii
Proiectul a trecut de Senat, însă pentru a deveni lege trebuie să fie adoptat și de Camera Deputaților, apoi să parcurgă etapele necesare pentru intrarea în vigoare.
Până atunci, se aplică regulile actuale. Administratorii parcărilor și autoritățile locale pot stabili destinația anumitor locuri, însă acestea trebuie să fie semnalizate și marcate corespunzător, astfel încât șoferii să poată identifica în mod clar restricțiile.
Așadar, în 2026, șoferii care conduc mașini pe benzină sau diesel trebuie să fie atenți la indicatoarele și marcajele din parcări. Odată cu eventuala intrare în vigoare a noilor prevederi, regulile pentru locurile destinate încărcării vehiculelor electrice ar urma să fie mult mai stricte.