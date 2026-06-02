Codul Rutier 2026. Permis suspendat pentru șoferii cu amenzile neplătite

Sursă: Realitatea.Net

Mii de șoferi români riscă să rămână fără permis de conducere dacă nu își achită amenzile rutiere la timp. Un nou proiect de hotărâre publicat în transparență decizională stabilește normele pentru suspendarea automată a dreptului de a conduce în cazul neplății sancțiunilor în termenul legal. Iată cum se va aplica noua măsură anunțată de Sindicatul Europol.

OUG 7/2026 aduce reguli drastice: Permisul de conducere, suspendat direct pentru datoriile rutiere

Autoritățile din România schimbă radical strategia pentru strângerea banilor din amenzile auto și responsabilizarea celor la volan. O nouă reglementare inclusă în OUG nr. 7/2026 stabilește o legătură directă între achitarea sancțiunilor și dreptul de a mai conduce. Cei care ignoră termenele de plată nu vor mai risca doar executarea silită, ci vor deveni automat pietoni, măsura având ca scop atât disciplinarea în trafic, cât și creșterea gradului de colectare a veniturilor la bugetele locale.

Termen de 90 de zile și somație obligatorie înainte de sancțiune

Șoferii care primesc o amendă rutieră au la dispoziție un termen de maximum 90 de zile de la momentul în care au fost înștiințați oficial despre procesul-verbal pentru a stinge datoria. Pentru a evita abuzurile sau omiterea plăților, mecanismul include un pas intermediar obligatoriu: în primele 30 de zile de la înregistrarea contravenției, fiscul local va trimite o somație oficială. Acest document va indica clar suma datorată și va avertiza explicit șoferul că neplata atrage după sine suspendarea automată a permisului. Dacă cele trei luni trec fără ca suma să fie achitată integral, interdicția de a conduce se activează de la sine, fără a mai fi nevoie de alte demersuri sau decizii din partea polițiștilor.

Proporționalitatea pedepsei: Cum se calculează perioada de suspendare

Noul algoritm introduce un sistem de calcul inedit, bazat pe cuantumul datoriei rămase. Concret, penalizarea este de o zi de suspendare a permisului pentru fiecare 50 de lei neachitați.

De exemplu, o amendă de 500 de lei lăsată neplătită se traduce printr-o interdicție de a conduce timp de 10 zile. Din punct de vedere calendaristic, restricția devine efectivă începând cu ora 00:00 a celei de-a treia zi lucrătoare după ce termenul legal de plată s-a scurs, și se încheie la ora 24:00 a ultimei zile stabilite prin calculul matematic.

Aplicația PatrimVen elimină birocrația și automatizează procesul

Întregul sistem va funcționa digitalizat, eliminând erorile umane sau întârzierile prin intermediul platformei informatice PatrimVen. Organele fiscale din teritoriu sunt obligate ca, în termen de două zile lucrătoare de la expirarea celor 90 de zile, să încarce datele restanțierilor în sistem. Informațiile ajung instant la Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, instituție care va opera imediat suspendarea în baza de date națională. Oficialii susțin că acest flux electronic asigură o actualizare în timp real a statutului fiecărui conducător auto.

Redobândirea permisului: Cum se anulează sancțiunea după plată

Proiectul legislativ oferă și o cale de ieșire pentru șoferii care decid să își achite obligațiile financiare după ce au rămas deja fără drept de vot în trafic. În momentul în care datoria este stinsă, platforma informatică centralizează noua informație, iar restricția aplicată asupra permisului poate fi scurtată sau anulată definitiv. Procedura de ridicare a suspendării se realizează în cel mult două zile lucrătoare de la confirmarea oficială a tranzacției. Dacă va fi aprobată în această formă, măsura va deveni rapid cea mai agresivă pârghie administrativă folosită vreodată împotriva restanțierilor din traficul rutier.