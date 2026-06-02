Valurile de căldură extremă provoacă un nou pericol major pentru sănătate. Temperaturile ridicate cresc riscul de nașteri premature

Temperaturile extreme care afectează tot mai des Europa nu provoacă doar disconfort și probleme pentru infrastructură, ci pot avea și efecte serioase asupra sănătății. Un nou studiu publicat în revista științifică Environment International arată că valurile de căldură pot crește riscul de nașteri premature, punând în pericol sănătatea mamelor și a nou-născuților, potrivit Euronews.

Cercetarea a analizat 36,6 milioane de nașteri înregistrate în timpul verii în 250 de orașe din 13 țări europene, în perioada 1979-2019. Rezultatele arată că temperaturile ridicate reprezintă un factor important care poate declanșa travaliul înainte de termen.

Mii de nașteri premature, asociate cu temperaturile ridicate

Potrivit studiului, aproximativ 1,41% dintre toate nașterile premature din sezonul cald pot fi asociate cu expunerea la căldură. Specialiștii au observat că, în zilele cu temperaturi moderat ridicate, riscul de naștere prematură crește cu 2,8%, iar în timpul episoadelor de căldură extremă ajunge la 3,8%. Cercetătorii avertizează că bebelușii născuți înainte de săptămâna 37 de sarcină se confruntă cu un risc mai mare de mortalitate și cu probleme de sănătate care pot avea efecte pe termen lung.

Spania și Italia, printre cele mai afectate țări

Analiza arată că impactul temperaturilor ridicate diferă semnificativ de la o țară la alta. Spania a înregistrat cea mai mare rată a nașterilor premature asociate căldurii, cu 1.080 de cazuri la un milion de nașteri în sezonul cald, iar orașul León a fost identificat drept zona cea mai afectată. Pe următoarele locuri s-au aflat Italia, cu 974 de cazuri la un milion de nașteri, și Estonia, cu 814 cazuri. La polul opus s-a situat Elveția, care a avut cea mai redusă rată dintre țările analizate, cu 628 de cazuri la un milion de nașteri.

Autorii studiului spun că efectele căldurii sunt influențate și de factori sociali și economici. Mamele tinere, femeile singure, cele cu un nivel redus de educație sau aflate într-o situație economică vulnerabilă par să fie mai expuse riscului de naștere prematură provocată de temperaturile ridicate.

Cum afectează căldura organismul femeilor însărcinate

Cercetătorii explică faptul că temperaturile ridicate pot crește temperatura corporală și pot declanșa contracții uterine. În același timp, deshidratarea poate afecta echilibrul mineralelor esențiale, precum calciul și magneziul, și poate reduce fluxul sanguin către placentă.

Potrivit specialiștilor, căldura favorizează și procese inflamatorii și stresul oxidativ la nivel celular, factori care pot influența dezvoltarea fătului și pot accelera pregătirea organismului pentru naștere. Femeile însărcinate sunt considerate o categorie deosebit de vulnerabilă, deoarece organismul lor produce mai multă căldură în timpul sarcinii și elimină mai greu excesul termic.

Europa se confruntă cu episoade de căldură tot mai intense

Studiul a fost publicat după un sfârșit de lună mai marcat de temperaturi neobișnuit de ridicate în mai multe regiuni ale Europei. În unele zone, valorile termice au depășit cu 10 până la 15 grade Celsius mediile obișnuite pentru această perioadă a anului.

Cercetătorii avertizează că, pe măsură ce valurile de căldură devin mai frecvente și mai intense, impactul lor asupra sănătății publice, inclusiv asupra femeilor însărcinate și nou-născuților, ar putea deveni o problemă tot mai importantă pentru sistemele medicale europene.