Problema respiratorie întâlnită frecvent în acest sezon

Strănutul repetat, nasul înfundat, secrețiile nazale apoase sau mâncărimea ochilor sunt simptome pe care mulți le asociază cu o răceală. Dacă apar sezonier, se repetă în anumite contexte sau persistă fără febră, cauza poate fi alta.

Alergiile respiratorii apar atunci când sistemul imunitar reacționează exagerat la substanțe din aer, precum polenul, acarienii, mucegaiurile sau părul de animale. Inflamația poate afecta nasul, ochii și uneori bronhiile, motiv pentru care unii pacienți au și tuse, respirație șuierătoare sau agravarea astmului. Diferența față de o viroză este dată, de obicei, de durata simptomelor, lipsa febrei și reapariția lor la contactul cu același factor declanșator.

Tratamentul pentru alergii nu înseamnă doar un antihistaminic la nevoie. Controlul eficient presupune identificarea alergenilor, reducerea expunerii, tratament local nazal atunci când este indicat și, în unele cazuri, imunoterapie alergen-specifică. Evaluarea alergologică este utilă mai ales când simptomele sunt frecvente, afectează somnul sau activitatea zilnică ori se asociază cu manifestări de astm.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro .