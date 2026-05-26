Ilie Bolojan și-a schimbat radical poziția. A numit membri PNL la conducerea unei instituții pe care voia să o desființeze
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan este acuzat de o schimbare radicală de poziție după ce mai mulți membri ai Partidul Național Liberal au fost numiți provizoriu în conducerea Fondul Român de Contragarantare, instituție despre care anul trecut spunea că ar trebui desființată, potrivit Realitatea PLUS.
Potrivit informațiilor prezentate public, Ministerul Finanțelor a decis numirea a trei membri PNL în Consiliul de Administrație al instituției. Printre persoanele numite se află Bogdan Alexandra, Stănică Nicolae Cristian, care conduce și Comisia Națională de Prognoză, dar și Staiu Mircea, despre care se arată că a avut în trecut o funcție în cadrul Transelectrica, ca membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere.
Documentul citat arată că numirile sunt provizorii și că urmează organizarea unui concurs pentru mandate de patru ani în conducerea instituției.
Instituția trebuia dizolvată, potrivit unui memorandum
Anul trecut, Ilie Bolojan vorbea despre reformă administrativă și susținea dizolvarea Fondului Român de Contragarantare. Potrivit unui memorandum guvernamental și unui proiect de lege publicat de Ministerul Finanțelor, atribuțiile instituției urmau să fie preluate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii. La acel moment, conducerea Fondului Român de Contragarantare critica planul și susținea că măsura reprezintă „o sfidare uriașă la adresa mediului antreprenorial” și că nu aduce beneficii reale bugetului de stat.
Noile numiri au ridicat semne de întrebare în spațiul public, în condițiile în care instituția era vizată pentru desființare. Criticii deciziei se întreabă de ce ar mai fi necesare numiri în Consiliul de Administrație și organizarea unor concursuri pentru mandate de patru ani dacă planul de dizolvare rămâne în vigoare.
