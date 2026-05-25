”«Guvernul meu» este o capcană!” Avertismentul lui Traian Băsescu pentru Nicușor Dan

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a acuzat, luni seară, PSD și PNL că evită să ajungă la un acord privind desemnarea unui nou guvern, pentru ca întreaga responsabilitate să cadă pe umerii lui Nicușor Dan. Fostul șef al statului este de părere că refuzul celor două partide de a desemna un premier este, de fapt, o capcană pentru actualul lider de la Cotroceni.

”«Guvernul meu» este o capcană! Două partide care îşi spun «mari partide» nu ştiu cum să se mai lepede de responsabilitatea redresării ţării pe care au îngenuncheat-o prin preşedinţii lor, Nicu şi Marcel. Nici măcar nu vor să desemneze un nou premier, lăsând această responsabilitate în seama preşedintelui”, a scris Traian Băsescu pe pagina sa de Facebook.

Mai mult, el a avertizat că ”Guvernul meu”, aluzie la sintagma folosită de preşedintele Klaus Iohannis în anul 2015, dacă este ”oferit pe tavă de marile partide preşedintelui, este doar o capcană”.

Avertismentul fostului președinte al României vine în contextul negocierilor blocate privind formarea unui nou Guvern, după demiterea cabinetului condus de Ilie Bolojan, printr-o moțiune de cenzură PSD-AUR.

Săptămâna trecută, președintele Nicușor Dan a purtat două runde de consultări formale cu formațiunile politice din Parlament, dar și cu neafiliații.

„Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile”, a spus Nicușor Dan după prima rundă de consultări.