Șase administratori de firme de construcții din Capitală, anchetați pentru evaziune fiscală de aproape 2,3 milioane de lei

Șase persoane, administratori ai unor societăți comerciale din domeniul construcțiilor, sunt anchetați de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București pentru evaziune fiscală în formă continuată. Aceștia sunt suspectați că au folosit un mecanism infracțional bazat pe achiziții fictive pentru a frauda bugetul de stat.

Potrivit unui comunicat dat publicității vineri, procurorii au pus în mișcare sau au extins acțiunea penală față de cei șase inculpați, care ar fi acționat în calitate de administratori de fapt și de drept ai cinci societăți comerciale, în perioada 2022-2024.

Prejudiciu adus statului de 2 milioane de lei

„În sarcina inculpaților s-a reținut că, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, au implementat un mecanism infracțional constând în evidențierea în documentele de evidență contabilă și în declarațiile fiscale a unor achiziții fictive de prestări de servicii de la un număr de 8 societăți comerciale de tip «fantomă» și 2 societăți comerciale «cu identitate furată», în valoare totală de 11.675.470 lei”, se arată în comunicatul parchetului.

Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului se ridică la 2.299.789 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit neachitate.

Joi, anchetatorii au efectuat nouă percheziții domiciliare în București și în județul Călărași. Cinci dintre cei șase inculpați au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.

Totodată, procurorii au dispus sechestrul asupra bunurilor mobile și imobile ale tuturor celor șase, până la concurența sumei prejudiciate. Concret, sub sechestru au intrat patru case, două apartamente și 13 terenuri intravilane și extravilane.