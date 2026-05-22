Circulația feroviară, blocată în zona Fetești după ce o persoană s-a aruncat în fața unui tren

Sursă: Realitatea.net

Traficul feroviar în zona Fetești a fost complet paralizat vineri, după ce o persoană s-a aruncat în fața unui tren marfar. Incidentul s-a produs pe intervalul Fetești – ramificație Borcea și a dus la blocarea mai multor trenuri de călători.

Potrivit informațiilor transmise de CFR SA, persoana a fost lovită de un marfar care circula pe Firul I. Cum Firul II este închis pentru lucrări, circulația în zonă a fost complet întreruptă. Patru trenuri de călători au fost nevoite să staționeze până la finalizarea cercetărilor și sosirea procurorilor la fața locului, conform procedurilor legale.

Circulația a fost reluată după intervenția autorităților

Traficul feroviar a fost reluat în jurul orei 12:25.

La fața locului au intervenit echipe CFR și autoritățile competente, care au făcut verificări pentru clarificarea circumstanțelor incidentului.

„Personalul feroviar colaborează cu autoritățile competente și depune toate eforturile necesare pentru soluționarea situației și reluarea circulației în condiții normale și de siguranță”, a transmis compania feroviară.

Un alt incident similar a avut loc în aprilie

Un caz asemănător s-a produs și pe 1 aprilie, în zona Herăstrău – București, când circulația trenurilor a fost afectată timp de mai multe ore după un incident feroviar.