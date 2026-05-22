Panică într-o școală din Petroșani după ce un elev a pulverizat spray lacrimogen pe hol
Zeci de elevi și profesori au fost evacuați vineri din Școala Gimnazială nr. 2 din Petroșani, după ce un elev a folosit un spray iritant-lacrimogen pe holul unității de învățământ.
În urma incidentului, opt copii au ajuns la spital pentru investigații medicale. Potrivit ISU Hunedoara, în total 77 de persoane au fost evacuate din clădire. La sosirea echipajelor de intervenție, 20 de persoane reușiseră deja să iasă singure, iar alte 57 au fost evacuate cu ajutorul salvatorilor.
La fața locului au intervenit mai multe echipaje SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean, inclusiv o autospecială pentru transport victime multiple. Zece elevi au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au inhalat substanța iritantă. Dintre aceștia, opt copii cu vârste între 7 și 15 ani au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe din Petroșani pentru evaluări suplimentare.
Copiii prezentau simptome ușoare, printre care iritații nazale și tuse. Alți doi elevi au primit îngrijiri la școală și nu a fost nevoie să fie duși la spital.
Poliția a început o anchetă
Polițiștii din Petroșani au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul. Din primele verificări, anchetatorii spun că spray-ul ar fi fost folosit intenționat de un elev pe holul școlii. Acesta a fost dus la sediul Poliției Municipiului Petroșani, urmând să fie luate măsurile legale.
