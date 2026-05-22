Ambulanţă privată, implicată într-un accident în Prahova. Doi pacienţi oncologici şi şoferul au fost răniți

Un grav accident rutier s-a produs vineri, în localitatea prahoveană Bălţeşti, unde o ambulanţă privată care transporta doi pacienţi bolnavi de cancer s-a ciocnit cu un camion. În urma impactului, şoferul ambulanţei şi cei doi pacienţi au fost răniţi, însă au rămas conştienţi până la sosirea echipajelor de intervenţie. Victimele au fost preluate de ambulanţe şi transportate la spital pentru îngrijiri medicale

Incidentul s-a petrecut pe Drumul Judeţean 100L, în comuna Bălţeşti din judeţul Prahova, unde un autoturism care funcţionează ca ambulanţă pentruu transportul pacienţilor a intrat în coliziune cu un autocamion care transporta cereale şi în care se afla doar şoferul.

"La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere, o ambulanţă SMURD, o ambulanţă SMURD de terapie intensivă mobilă, precum şi un echipaj de descarcerare. Nu a fost necesară intervenţia echipajului de descarcerare", a transmis ISU Prahova.

Potrivit reprezentanților instituției, şoferul camionului nu a fost rănit, însă şoferul ambulanței private şi doi pasageri au suferit multiple traumatisme, fiind preluaţi, conştienţi, de către ambulanţe SMURD şi de la Serviciul de Ambulanţă, pentru a fi duşi la spital.

Autoturismul aparţine unei clinici medicale private din judeţul Prahova şi funcţionează ca ambulanţă de transport pacienţi.