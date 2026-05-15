Veteranii The Rolling Stones, „întineriți” cu 50 de ani prin intermediul inteligenței artificiale – VIDEO

Sursă: Realitatea.Net

Veteranii The Rolling Stones revin în centrul atenției cu videoclipul piesei „In The Stars”, care prefigurează noul album ce urmează să fie lansat în vară. Clipul folosește tehnologie AI pentru a-i „întineri” digital pe Mick Jagger și compania cu circa 50 de ani.

Imaginile au fost generate cu tehnologia companiei Deep Voodoo și par să fie inspirate de filmările din 1972–1973, perioada de vârf artistic a legendarei formații britanice.

Imagini din 2026 si cele din 1973, după care se pare că au fost emulate.

Videoclipul, regizat de François Rousselet, include o colaborare cu actrița Odessa A’zion și un neașteptat backing vocals semnat de Robert Smith, solistul trupei The Cure. Noua lansare continuă direcția vizuală inaugurată odată cu albumul Hackney Diamonds , în 2023.

Unii fani au reproșat aparenta folosire a inteligenței artificiale, inclusiv pentru „întinerirea vocii lui Mick Jagger”, deschizând o nouă dezbatere despre limitele tehnologiei în muzică.