De ce te înțeapă țânțarii? Factorii pentru care aceste insecte sunt mai atrase de anumite persoane

Țânțarii nu își aleg victimele la întâmplare. Cercetările arată că aceste insecte sunt influențate de mai mulți factori biologici, precum grupa de sânge, temperatura corpului, cantitatea de dioxid de carbon expirată sau chiar culoarea hainelor purtate. Un studiu publicat în revista științifică Journal of Medical Entomology indică faptul că persoanele cu grupa de sânge 0 sunt înțepate semnificativ mai des decât cele cu grupa A.

Fondată în 1964 și publicată de Oxford University Press pentru Entomological Society of America, revista Journal of Medical Entomology este una dintre publicațiile de referință în domeniul studiului insectelor și impactului lor asupra sănătății, scrie huffpost.com.

Ce îi atrage pe țânțari

Specialiștii explică faptul că organismul uman emite semnale pe care țânțarii le detectează cu ușurință. Studiul arată că persoanele cu grupa de sânge 0 sunt înțepate de aproape două ori mai frecvent decât cele cu grupa A. Cercetătorii consideră că pielea eliberează anumite substanțe chimice care permit insectelor să identifice grupa sangvină.

Pe lângă acest aspect, profesorul Jonathan Day, specialist în entomologie la Universitatea din Florida, afirmă că principalul factor de atracție este dioxidul de carbon eliminat prin respirație.

Activitatea fizică poate amplifica, de asemenea, interesul țânțarilor. Efortul determină organismul să producă mai mult acid lactic, substanță care reprezintă un semnal suplimentar pentru insecte.

Culoarea hainelor și temperatura corpului contează

Țânțarii nu se bazează doar pe miros, ci și pe vedere. Potrivit profesorului Day, aceștia zboară aproape de sol și identifică mai ușor obiectele care contrastează cu mediul înconjurător. Din acest motiv, hainele închise la culoare par să îi atragă mai mult decât cele deschise.

Temperatura corpului joacă și ea un rol important. Persoanele cu o temperatură corporală mai ridicată sau cu vase de sânge mai apropiate de suprafața pielii pot deveni ținte mai ușoare pentru insecte.

Alți factori care pot crește riscul de a fi înțepat

Dermatologul Melissa Piliang, specialist la Cleveland Clinic, susține că și consumul de alcool poate influența acest fenomen. Potrivit acesteia, chiar și o singură bere poate crește atractivitatea unei persoane pentru țânțari.

De asemenea, sarcina și excesul de greutate accelerează metabolismul și determină organismul să producă mai mult dioxid de carbon și căldură corporală, doi factori care atrag insectele.

Cum vă puteți proteja

Specialiștii recomandă evitarea activităților în aer liber la amurg și în zori, perioade în care țânțarii sunt cei mai activi. Dacă ieșirea este necesară, este indicată purtarea hainelor lungi, lejere și în culori deschise.

Ventilatoarele pot reprezenta o soluție eficientă, deoarece curenții de aer îngreunează zborul insectelor.

Ce trebuie făcut după o înțepătură

Medicii recomandă evitarea scărpinării zonei afectate, deoarece poate accentua iritația și crește riscul de infecție. Pentru calmarea simptomelor, pot fi folosite comprese reci sau gheață, precum și creme cu hidrocortizon sau antihistaminice.

