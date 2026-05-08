Ilie Bolojan și Dominic Fritz anunță o alianță politică între PNL și USR împotriva PSD și AUR. Totul după ce Ilie Bolojan a discutat mai bine de o oră cu Nicușor Dan la Cotroceni. În paralel, Cătălin Predoiu insistă ca liberalii să continue guvernarea.

De aceeași părere este și Alina Gorghiu care acuză că decizia intrării în opoziție a fost luată prea repede și fără consultări reale în partid. Pe de altă parte, Robert Sighiartău exclude varianta unui nou premier liberal și spune că PNL este unit în jurul lui Bolojan.

Ce a discutat Bolojan cu Nicușor Dan la Cotroceni?

Președintele PNL, Ilie Bolojan , și cel al USR, Dominic Fritz, au anunțat că cele două partide își asumă un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine. Totul după discuțiile pe care cei doi șefi de partid le-au avut, separat, cu președintele Nicușor Dan.

„Răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament este cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile. În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial”, au transmis simultan ambii lideri pe paginile lor de socializare.