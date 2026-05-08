Ipocrizie maximă, Bolojan îl atacă pe Florin Cîțu. Reprezentant PSD: ”Pare că toată lumea are memoria scurtă”

Sursă: Realitatea PLUS

Ipocrizie maximă din partea premierului interimar care acum atacă PSD și spune despre Florin Cîțu că a făcut alianță prin birouri cu social-democrații în trecut. Fostul purtător de cuvânt al Ministerului Muncii, Cristian Vasilcoiu, sare în apărarea lui Florin Cîțu și respinge acuzațiile lui Bolojan.

Într-un mesaj postat pe pagina de socializare, aceasta a transmis că Florin Cîțu a plecat acasă tocmai pentru că a fost anti-PSD.

„Pare că toată lumea are memoria scurtă! Eu înțeleg ca Ilie Bolojan e “lumina”, dar să îl acuze pe Cîțu că a fost pro PSD e deja “bezna” minții!”, a scris Vasilcoiu pe Facebook.

Vasilcoiu îi acuză pe cei care îl critică pe Cîțu că uită rapid trecutul politic și susține că fostul premier a fost unul dintre cei mai vocali adversari ai PSD.

În același mesaj, acesta ironizează valul de susținere din jurul lui Ilie Bolojan și face trimitere directă la perioada USL.

”Păi Cîțu tocmai de aia a plecat acasă, că a fost cel mai vehement anti-PSD!

Și o spun eu, care nu sunt fanul lui Cîțu, ba chiar toate dezvăluirile despre el au plecat de la mine!

Măi ușor cu “lumina” pe scări, că se ard neoanele!

Ah, iată cine era în USL!”, a mai transmis social-democratul.