Alexandru Nazare: Dobânzile României scad puternic pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu

Sursă: Realitatea.Net

Costurile de împrumut ale statului au coborât semnificativ în ultimele zile, iar randamentele titlurilor de stat pe termen lung s-au redus cu 25–35 puncte de bază, în contextul diminuării tensiunilor din Iran, susține ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta explică într-un mesaj public că evoluțiile pozitive au legătură cu factori economici și geopolitici reali.

Potrivit lui Nazare, dobânzile la care România se împrumută pe piețele financiare au început să scadă semnificativ în ultimele zile, pe fondul reducerii tensiunilor din Iran și al îmbunătățirii sentimentului investitorilor la nivel internațional.

„O veste bună, în contextul geopolitic actual, pe fondul semnalelor pozitive propagate la nivel internațional privind reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu: costurile de împrumut ale statului au început să scadă”, a scris ministrul pe Facebook.

Potrivit acestuia, randamentele titlurilor de stat pe termen lung au scăzut cu 25–35 puncte de bază în doar trei zile, iar obligațiunile pe 10 ani au coborât sub pragul de 7%. Interesul investitorilor pentru datoria României a crescut vizibil: la ultima licitație de certificate de trezorerie pe 12 luni, statul a atras 1,19 miliarde lei, de peste două ori mai mult decât suma planificată.

„Randamentul mediu obținut de România a scăzut la 6,11%, cu aproximativ 0,20 puncte procentuale sub nivelul din aprilie”, a precizat Nazare, subliniind că statul se poate împrumuta acum la costuri mai reduse decât în urmă cu câteva săptămâni.

Ministrul a explicat că această evoluție vine după o perioadă în care piețele au reacționat la incertitudinile politice interne, ceea ce a dus temporar randamentele până la aproximativ 7,3% pe termen lung. Revenirea investitorilor către activele din regiune a fost determinată în principal de „semnalele pozitive din piețele internaționale privind reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu”.

În plus, Nazare a subliniat că fundamentele economice interne sunt mai solide, menționând că deficitul bugetar din primul trimestru este cu 22,5 miliarde lei mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut.

Ministrul a ținut să corecteze și unele interpretări apărute în spațiul public:

„Acestea sunt motivele economice care au dus la scăderea dobânzilor în ultimele zile – și nu suspendarea guvernului Ilie Bolojan, așa cum interpretează greșit unele informări”.

Nazare avertizează însă că România rămâne atent monitorizată de agențiile de rating, precizând că este esențială menținerea disciplinei fiscale.

„Este esențial să păstrăm traiectoria de consolidare economică și predictibilitatea fiscală, pentru ca tendința de reducere a costurilor de finanțare să continue”, a mai spus Nazare .