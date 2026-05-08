Moscova anulează marșul tradițional de 9 mai. Ce l-a speriat pe Vladimir Putin

Moscova anulează marșul „Regimentului Nemuritor” de pe 9 mai, evenimentul urmând să se desfășoare exclusiv în format online. Decizia Kremlinului, confirmată de Dmitri Peskov, vine într-un moment de tensiune maximă, după ce Volodimir Zelenski a lansat avertismente serioase privind siguranța adunărilor publice.

Anularea marșului tradițional „Regimentul Nemuritor” de la Moscova marchează o schimbare de paradigmă în modul în care Rusia gestionează siguranța publică în pragul Zilei Victoriei. Această decizie drastică survine pe fondul unor măsuri de securitate fără precedent, impuse într-un moment în care integritatea marilor adunări populare este pusă sub semnul întrebării. În timp ce capitala rusă renunță la formatul fizic al manifestației, Kremlinul indică faptul că astfel de evenimente pot continua în afara granițelor țării, acolo unde contextul local permite organizarea lor.

Discrepanțe regionale în organizarea festivităților

Deși Moscova a optat pentru un format exclusiv digital, alte mari centre urbane din Federația Rusă păstrează o abordare diferită. La Sankt Petersburg, autoritățile locale nu au operat încă modificări în programul oficial, marșul rămânând planificat pentru data de 9 mai, imediat după încheierea paradei militare. Totuși, incertitudinea persistă la nivel național, deciziile finale pentru restul regiunilor rămânând deschise și fiind dependente de evaluările de securitate de ultim moment. Această fragmentare a modului de celebrare reflectă o prudență sporită în zonele considerate vulnerabile la eventuale atacuri sau provocări.

Avertismentul Kievului și presiunea diplomatică

Contextul internațional al paradei de la Moscova a fost complicat de intervenția președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski. Acesta a lansat un avertisment explicit către liderii străini, recomandând evitarea participării la evenimentele oficiale rusești. Zelenski a subliniat cinismul unei parade care durează o oră, în timp ce agresiunile militare continuă în restul anului, menționând că anumite state partenere au contactat deja Kievul pentru a evalua riscurile unei prezențe la Moscova. Potrivit liderului ucrainean, dorința Rusiei de a defila în siguranță contrastează puternic cu realitatea conflictului, soarta festivităților fiind, în viziunea sa, strâns legată de capacitățile de ripostă ale armatei ucrainene.

Armistițiul unilateral și tensiunile de pe front

În încercarea de a securiza perioada festivităților, Kremlinul a anunțat instituirea unui armistițiu unilateral între 8 și 10 mai. Deși Moscova susține că unitățile sale militare vor înceta temporar ostilitățile, această ofertă a fost însoțită de amenințări severe. Autoritățile ruse au avertizat că orice incident sau atac asupra obiectivelor sale va atrage o replică disproporționată, fiind vizate inclusiv centrele de decizie din Kiev. Această propunere de încetare a focului pe termen scurt a fost însă privită cu neîncredere de către autoritățile ucrainene.

Reacția Ucrainei la propunerea de încetare a focului

Poziția Kievului rămâne neschimbată în fața tentativelor Rusiei de a impune pauze operaționale temporare. Guvernul ucrainean a respins ferm ideea unui armistițiu limitat doar la zilele de sărbătoare rusești, reiterând necesitatea unei retrageri totale și a unei încetări necondiționate a focului. Refuzul Ucrainei de a accepta condițiile Moscovei subliniază tensiunea extremă din teren, ambele tabere rămânând într-o stare de alertă maximă. În acest climat de suspiciune reciprocă, sărbătoarea de 9 mai de la Moscova se transformă dintr-un moment de celebrare istorică într-un test de reziliență și securitate pentru regimul de la Kremlin.