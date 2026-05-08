PSD, mutare-cheie: planurile lui Grindeanu în criză politică. Posibile scenarii

Partidul Social Democrat ia în considerare mai multe scenarii pentru viitorul guvern. Sorin Grindeanu a transmis ca partidul va merge în opoziție sau va face parte dintr-o coaliție pro-europeană. Declarațiile vin după discuțiile pe care liderul PSD le-a avut cu Nicușor Dan. Surse citate de Realitatea PLUS precizează ca în următoarele zile vor fi convocate mai multe ședințe interne cu liderii de partid și cu membrii din teritoriu.

Partidul Social Democrat va intra la guvernare însă doar în anumite condiții clare, respectiv doar dacă PSD va da prim-ministrul. Mai mulți lideri din PSD menționează că această variantă ar fi chiar Sorin Grindeanu.

În prezent, în interiorul partidului sunt luate în calcul două scenarii: fie PSD va face parte dintr-o coaliție pro-eruopeană, însă nu din care va face parte Partidul AUR; fie vor trece în opoziție cu tot partidul.

Deciziile urmează să fie luate în zilele următoare, în cadrul unor ședințe interne, spun surse citate de Realitatea PLUS, la care vor fi prezenți liderii partidului, dar și anumiți lideri din teritoriu.

Aceleași susrse menționează, de asemenea, că după moțiunea din Parlament ar fi existat o discuție telefonică între Sorin Grindeanu și președintele Nicușor Dan, discuție care nu s-a finalizat cu concluzii certe legate de actuala situație politică.