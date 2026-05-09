Ce organ "moare" ultimul în corpul uman, după ce s-a instalat starea de moarte clinică

Moartea naturală nu este un fenomen brusc, ci un proces biologic ordonat, susțin specialiștii în îngrijiri paliative. În ultimele zile de viață, organismul începe să își reducă treptat funcțiile, iar unele organe continuă să lucreze chiar și după instalarea morții clinice, arată literatura medicală consultată de experți.

Medicii explică faptul că trunchiul cerebral, zona care controlează respirația și ritmul cardiac, este de obicei ultima parte a creierului care își încetează activitatea. Chiar și atunci când pacientul este inconștient, această regiune poate menține respirația și bătăile inimii pentru o perioadă scurtă. De aceea li se recomandă familiilor să continue să vorbească cu cei dragi, deoarece auzul este unul dintre ultimele simțuri care se pierd.

Inima, un organ extrem de rezistent, poate continua să bată câteva minute după moartea clinică, datorită sistemului electric propriu al celulelor cardiace. Specialiștii subliniază că acest fenomen este normal și nu indică suferință.

Cercetările arată că moartea celulară nu se produce simultan în tot corpul. Unele celule pot supraviețui ore sau chiar zile, în funcție de nevoia lor de oxigen. Activitatea metabolică reziduală explică de ce anumite procese – precum creșterea aparentă a unghiilor sau a firelor de păr – pot continua pentru scurt timp după deces.

Pentru familiile care trec prin astfel de momente, medicii spun că înțelegerea acestui proces poate aduce un anumit grad de liniște: moartea nu este o „oprire bruscă”, ci o tranziție biologică în care organismul se stinge treptat, într‑un mod previzibil și lipsit de violență fiziologică.