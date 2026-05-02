Stare de alertă în 65 de localități din Bacău: serviciul de salubritate, suspendat după expirarea contractului cu operatorul

Autoritățile din județul Bacău au declarat stare de alertă în 65 de orașe și comune, după ce serviciul de salubritate a fost întrerupt. Măsura a fost decisă sâmbătă de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bacău.

Situația este valabilă pentru 30 de zile, în perioada 2 mai – 1 iunie, și vine în urma unei crize generate de oprirea serviciilor de colectare a deșeurilor. Printre localitățile rămase fără salubritate se află municipiile Onești și Moinești, dar și orașul Dărmănești. În total, trei orașe și zeci de comune sunt afectate. Autoritățile spun că situația a fost provocată de „eşecul utilităţii publice”, respectiv întreruperea serviciului de salubrizare.

Contract expirat, fără soluție imediată

Criza a apărut după ce contractul cu operatorul de salubritate a expirat, iar până în prezent nu a fost organizată o licitație pentru desemnarea unui nou furnizor. În lipsa unei soluții rapide, autoritățile au recurs la declararea stării de alertă, pentru a putea gestiona situația și a preveni problemele de sănătate publică.