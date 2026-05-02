Alertă în Constanța: o tânără de 19 ani a vrut să se arunce de la etajul 4 al unui bloc. Negociatorii SAS au reușit să o convingă să renunțe în ultima secundă

Sursă: Realitatea.net

Polițiștii din cadrul Poliția Municipiului Constanța - Secția 2 au intervenit de urgență, în seara de 1 mai, după un apel la 112 care anunța o situație critică într-un bloc de pe aleea Lotus.

Sesizarea indica faptul că o persoană se afla la etajul 4, în poziție periculoasă, cu picioarele în exterior, existând suspiciuni că ar avea intenții suicidale. Ajunși la intervenție, polițiștii au confirmat situația și au solicitat sprijinul negociatorilor din cadrul Serviciul pentru Acțiuni Speciale.

Aceștia au început discuțiile cu persoana aflată în pericol, încercând să o convingă să renunțe la gestul extrem. În urma dialogului purtat, tânăra, în vârstă de 19 ani, a acceptat să colaboreze cu echipele de intervenție și a renunțat la intențiile inițiale. Intervenția s-a încheiat fără incidente, iar situația a fost gestionată în siguranță. După stabilizarea situației, tânăra a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital, pentru evaluare și îngrijiri de specialitate, conform presei locale.