Nicușor Dan, pregătit să convoace liderii politici la consultări. Președintele și PSD, în acord pentru o nouă coaliție

Săptămâna viitoare ar putea începe consultările la Palatul Cotroceni, după votul asupra moțiunii de cenzură. Președintele Nicuşor Dan a anunțat deja că este pregătit să cheme partidele la discuții, imediat după acest moment, potrivit Realitatea PLUS.

Șeful statului a transmis că nu își dorește nici un guvern minoritar, dar nici o majoritate în care AUR să fie la guvernare. O poziție similară a fost exprimată și de social-democrați.

Variantele pentru noul Executiv: aceeași coaliție, dar cu alt premier

În cazul în care moțiunea va trece, scenariile luate în calcul sunt relativ clare. Prima variantă vizează păstrarea actualei coaliții, dar cu un alt premier propus de PNL. Printre numele vehiculate se află Cătălin Predoiu și Alexandru Nazare. O altă variantă este ca premierul să vină din partea Partidul Social Democrat, partid care a transmis deja că este dispus să își asume această poziție, dacă se va ajunge la o nouă formulă de guvernare.

Scenariul unui premier tehnocrat sau independent

Există și posibilitatea ca partidele să nu ajungă la un acord asupra unui nume de premier. În acest caz, surse politice spun că președintele ar putea veni cu o propunere proprie. Ar putea fi vorba despre un premier tehnocrat sau independent, adică o persoană din zona politică sau administrativă, dar care să nu fie membru al partidelor aflate la guvernare. Este luată în calcul inclusiv varianta unui tehnocrat susținut de PNL.

Consultările ar putea începe imediat după votul din Parlament. Practic, partidele ar putea fi chemate la Cotroceni chiar la începutul săptămânii viitoare, pentru a discuta formarea unei noi majorități. Totul depinde de rezultatul votului de marți, care va decide dacă actualul Executiv rămâne sau nu în funcție.

Ce se întâmplă dacă moțiunea nu trece

În scenariul în care moțiunea de cenzură nu va fi adoptată, Guvernul condus de Ilie Bolojan va rămâne în funcție. Executivul va continua însă într-o formulă de interimat pentru o perioadă de 45 de zile, timp în care premierul ar putea încerca să obțină sprijin în Parlament pentru a-și consolida poziția și a conduce un guvern minoritar. Dacă moțiunea va fi adoptată, Guvernul va fi demis, iar Ilie Bolojan va fi nevoit să plece din funcția de premier.

În acest caz, actualul Cabinet va rămâne în funcție doar ca interimar, iar atribuțiile de prim-ministru vor fi preluate temporar de unul dintre miniștrii actuali, până la formarea unui nou guvern.

Presiune politică și în interiorul PNL

Pentru Ilie Bolojan, miza nu este doar funcția de premier. Există riscul ca pierderea acestei poziții să afecteze și rolul său în conducerea PNL. În acest context, există scenarii potrivit cărora ar putea încerca să își consolideze o nouă susținere politică, inclusiv prin apropierea de alte formațiuni de dreapta.

Surse politice indică faptul că Ilie Bolojan ar lua în calcul o posibilă alianță cu Uniunea Salvați România, REPER și Forța Dreptei, alături de alte partide mai mici. O astfel de mișcare ar putea fi pregătită în perspectiva următoarelor alegeri, în funcție de cum se va încheia votul asupra moțiunii de cenzură.