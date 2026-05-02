Sute de credincioși se închină sâmbătă la moaștele Sfintei Matrona. Oamenii cer ajutor pentru vindecare

Sursă: Realitatea PLUS

Zile cu încărcătură specială la Schitul Darvari din Capitală, unde este așteptat un număr mare de credincioși veniți să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Matrona. Evenimentul a adunat oameni din mai multe zone, fiecare cu propriile gânduri și rugăciuni, conform Realitatea PLUS.

La schit a fost așezat spre închinare un fragment din moaștele Sfintei Matrona, adus în aprilie 2025. Acesta se află în paraclisul Sfinților Tămăduitori, alături de alte sfinte moaște, loc care a devenit în aceste zile un punct de atracție pentru pelerini.

Mărturiile celor veniți la închinare

Atmosfera este una profundă, marcată de liniște, emoție și rugăciune. Oamenii vin să ceară ajutor, vindecare sau pur și simplu să își găsească liniștea sufletească. Mulți dintre cei prezenți spun că au venit cu speranță și credință.

„Am venit la Sfânta Cuvioasă Matrona ca să ne rugăm pentru sănătate, pentru mântuire, pentru ajutor în toate necazurile și să fie bine pentru țara noastră și pentru poporul nostru.

„Eu sunt oarbă din naștere, sunt a cincea generație din neamul nostru. Din păcate am și un fiu la fel. Este o bucurie sufletească foarte mare și am venit să mă rog pentru țară, pentru liniște, pace, pentru har, daruri cerești. Îmi doresc să urc și eu duhovnicește asemenea Sfintei, să o urmez”, au declarat unii credincioși.