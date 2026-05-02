Incendiu puternic la un restaurant din București: 20 de persoane evacuate. Pompierii au intervenit cu 8 autospeciale de stingere

Un incendiu a izbucnit la un restaurant situat pe strada Neagoe Vodă din București. Intervenția pompierilor este în plină desfășurare, iar zona a fost securizată.

Update - Incendiul este localizat

Pompierii au transmis că incendiul a izbucnit la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 5 metri pătrați, în zona tubulaturii de evacuare a fumului, însă a fost localizat rapid și nu se mai extinde. Din fericire, nu au fost înregistrate persoane cu probleme medicale. În aceste condiții, echipele de intervenție încep retragerea treptată, urmând să fie scoase din dispozitiv trei autospeciale de stingere și Detasamentul Special de Salvatori.

Știre inițială - Incendiu la un restaurant din București

Potrivit primelor informații transmise de ISU București-Ilfov, incendiul se manifestă la nivelul acoperișului. Există riscul ca flăcările să se extindă la o clădire aflată în apropiere. Pentru a preveni orice pericol, 20 de persoane au fost evacuate din zona afectată. Până în acest moment, nu au fost anunțate victime.

La fața locului au fost trimise 8 autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenții la înălțime, două echipaje SMURD și Detașamentul Special de Salvatori. Intervenția este în curs, iar pompierii acționează pentru lichidarea incendiului și limitarea propagării acestuia.