Doi cetățeni turci, descoperiți ascunși într-un camion la Giurgiu. Încercau să intre ilegal în România

Sursă: Realitatea.Net

Doi cetățeni turci, care au încercat să intre ilegal în România, au fost descoperiți ascunși în semiremorca unui camion la punctul de trecere a frontierei Giurgiu. Aceștia nu aveau documente de identitate asupra lor și s-au urcat în remorcă fără știrea șoferului TIR-ului.

Cei doi cetăţeni au fost descoperiţi de către poliţiştii de frontieră de la Giurgiu, în colaborare cu cei bulgari, care au verificat un autocamion aflat într-o parcare din zona adiacentă a fostului Punct de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse, înmatriculat în Ucraina.

În documente, automarfarul transporta produse de igienă. Poliţiştii de frontieră au constatat că sigiliul vamal era rupt şi au făcut un control în interiorul semiremorcii, unde au descoperit doi bărbaţi care nu deţineau asupra lor documente de identitate şi au declarat verbal că sunt cetăţeni turci.

„În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că persoanele în cauză s-au urcat în semiremorca autocamionului fără ştirea şoferului, cu intenţia de a ajunge într-un stat din vestul Europei. În cauză, poliţiştii de frontieră au întocmit lucrare penală pentru săvârşirea infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie propuse soluţii legale prin unitatea de parchet”, transmit, sâmbătă, oficialii Poliţiei de Frontieră.

Cei doi cetăţeni turci au fost preluaţi de către autorităţile din Bulgaria pentru continuarea cercetărilor.