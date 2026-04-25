„Mi-a fost frică". Proprietara gospodăriei din Galați unde a căzut o dronă rusească a povestit ce s-a întâmplat

Sursă: realitatea.net

Proprietara gospodăriei din Galați în curtea căreia s-a prăbușit sâmbătă dimineața o dronă rusească a relatat momentele de panică prin care a trecut, mărturisind că a fost nevoită să părăsească locuința din cauza mirosului puternic răspândit în toată casa.

„Am văzut aici în curte, prima oară m-am gândit să nu fie un motor de la o mașină. Dar după aia mi-am dat seama, că au mai venit băieți pe aici pe stradă și au zis că este o dronă. Și am plecat, am sunat la poliție, am anunțat ce s-a întâmplat. Și ulterior au venit și dânșii", a declarat femeia, la un post TV.

Fragmentele din dronă, împrăștiate pe o distanță de aproximativ 200 m

Potrivit acesteia, fragmentele din dronă s-ar fi împrăștiat pe o distanță de aproximativ 200 de metri, iar un miros puternic a pătruns în întreaga locuință.

„Din atelier a ieșit un miros foarte puternic de s-a împrăștiat în toată casa. Nu puteam să stăm aici", a adăugat ea.

Întrebată dacă a rămas în casă după incident, femeia a răspuns categoric: „Nu, Doamne. Nu, mi-a fost frică." Ea a tras totuși o concluzie cu ușurare: „Bine că nu s-a întâmplat mai rău. Am scăpat cu viață."

Fragmentele de dronă au fost identificate sâmbătă dimineață în municipiul Galați, după ce forțele ruse au reluat atacurile asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România. Ministerul Apărării Naționale a confirmat descoperirea și a transmis că autoritățile competente au fost alertate și au intervenit la fața locului.