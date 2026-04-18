Descoperire tragică într-o gospodărie din Buzău

Un caz care ridică numeroase semne de întrebare este investigat de polițiștii din județul Buzău, după ce un bărbat de 57 de ani a fost găsit fără viață într-o anexă a locuinței sale. Lângă acesta se afla o armă de vânătoare, iar primele indicii îi determină pe anchetatori să ia în calcul atât varianta unei sinucideri, cât și pe cea a unui posibil accident.

Cum a fost descoperit bărbatul

Incidentul a avut loc în comuna Pârscov, unde bărbatul locuia împreună cu mama sa, o femeie cu probleme de sănătate. Aceasta, îngrijorată după ce a auzit zgomote în timpul nopții, a cerut ajutorul unei vecine pentru a verifica situația.

Cea care a mers în anexă a făcut descoperirea șocantă, găsindu-l pe bărbat fără suflare.

Armă legal deținută, ridicată pentru expertiză

Potrivit informațiilor din anchetă, arma găsită lângă victimă era una dintre cele două pe care acesta le deținea legal. Polițiștii au ridicat-o pentru expertiză, urmând să stabilească exact circumstanțele producerii incidentului.

De asemenea, nu au fost identificate urme de violență pe corpul bărbatului și nici un bilet de adio, elemente care complică stabilirea unei concluzii clare în acest moment.

Ce spun localnicii

Cei din comunitate sunt surprinși de cele întâmplate și îl descriu pe bărbat ca fiind o persoană liniștită și muncitoare. Acesta lucra la o balastieră și se ocupa, în timpul liber, de creșterea albinelor.

Vecinii susțin că nu au observat semne care să indice o posibilă tragedie, motiv pentru care cazul este cu atât mai greu de înțeles.

Ancheta continuă

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili dacă este vorba despre un gest intenționat sau despre un accident nefericit.

Rezultatele expertizelor și ale investigațiilor în curs vor fi esențiale pentru a clarifica exact ce s-a întâmplat în acea noapte.