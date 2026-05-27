Canada introduce restricții de călătorie din cauza epidemiei de Ebola

Canada a anunțat introducerea unor interdicții temporare de călătorie pentru rezidenții din Republica Democrată Congo, Uganda și Sudanul de Sud, în contextul epidemiei de Ebola care afectează regiunea africană. Măsura va intra în vigoare miercuri și va fi aplicată pentru o perioadă de 90 de zile.

Autoritățile canadiene au precizat că decizia are scopul de a limita riscul introducerii și răspândirii virusului Ebola pe teritoriul țării. În același timp, cetățenii canadieni, rezidenții permanenți și alte persoane care au călătorit recent în zonele afectate și nu prezintă simptome vor trebui să respecte o carantină de 21 de zile începând cu 30 mai.

Decizia vine după ce Organizația Mondială a Sănătății a ridicat nivelul de risc pentru tulpina Bundibugyo a Ebola la „foarte ridicat” în RDC și a declarat focarul din RDC și Uganda drept urgență sanitară de interes internațional.

Și Statele Unite au adoptat recent măsuri similare, interzicând accesul persoanelor fără cetățenie americană care au călătorit în cele trei state africane în ultimele săptămâni.

Între timp, Bahamas a ales să introducă monitorizare medicală suplimentară și posibilă carantină pentru persoanele care au vizitat recent regiunile afectate, fără a impune însă o interdicție totală de intrare.

Până în prezent, nu au fost raportate cazuri de Ebola în Canada, Statele Unite sau Bahamas.