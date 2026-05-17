Scandal Eurovision 2026: Prima reacție a Alexandrei Căpitănescu după ce juriul de la Chișinău i-a tăiat punctajul în finală

Ruptura totală dintre juriul de la Chișinău și publicul basarabean la Eurovision 2026 a stârnit un val de revoltă în mediul online, dar și prima reacție oficială a taberei noastre. Întoarsă în țară după marea finală, Alexandra Căpitănescu a comentat deschis decizia controversată prin care experții de peste Prut i-au acordat doar trei puncte, în timp ce telespectatorii moldoveni au votat în masă pentru a-i oferi punctajul maxim.

Controversa legată de cele doar trei puncte primite de România din partea juriului din Republica Moldova continuă să genereze discuții aprinse. În timp ce fanii și rețelele de socializare au explodat din cauza discrepanței uriașe față de votul publicului basarabean – care a oferit României punctajul maxim –, Alexandra Căpitănescu a ales să abordeze situația cu o maturitate surprinzătoare, punând arta mai presus de jocurile de culise.

Reprezentanta țării noastre a oferit prima sa reacție oficială la revenirea în țară, preferând să stingă polemicile și să se concentreze pe impactul momentului său de pe scenă, în loc să intre în războiul cifrelor și al algoritmilor de vot.

Explicația tehnică a juriului: Notele s-au dat înaintea show-ului live

Pentru a domoli valul de nemulțumire din spațiul public, unul dintre cei șapte membri ai juriului din Republica Moldova a oferit clarificări pentru presa de la Chișinău. Acesta a explicat că regulamentul Eurovision prevede ca specialiștii să nu evalueze spectacolul pe care telespectatorii îl urmăresc sâmbătă seara în marea finală, ci o repetiție generală cu porțile închise, organizată cu 24 de ore mai devreme.

Conform oficialului moldovean, între evoluția din repetiția dedicată juriului și transmisiunea în direct au existat diferențe majore de dinamică și execuție, multe țări depășindu-și vizibil tracul în marea finală. Cu toate acestea, din punct de vedere tehnic, notele au rămas cele blocate în sistem încă de vineri seara, fapt care explică, în viziunea sa, rezultatul final controversat.

Alexandra Căpitănescu stinge polemica: „Am venit doar să cânt, nu mă interesează restul”

În ciuda argumentelor tehnice sau a teoriilor din mediul online, Alexandra Căpitănescu a refuzat să se declare nedreptățită. Artista a subliniat că miza ei personală nu a fost strângerea de trofee, ci livrarea unei performanțe memorabile pentru public.

„Cred că gusturile muzicale diferă și este perfect să se întâmple chestia asta. Nu sunt eu în măsură să spun cum ar fi trebuit să fie. Am venit doar să cânt, nu mă interesează restul. Adică eu asta mi-am dorit de la început. Eu nu mi-am dorit să câștig Eurovision, mi-am dorit să am un moment foarte bun, care să rămână în istorie și dacă era să câștigăm, era un bonus”, a declarat Alexandra Căpitănescu.

România a răspuns cu generozitate maximă pentru Chișinău

În timp ce juriul din Republica Moldova a fost extrem de zgârcit cu punctele oferite delegației de la București, România a demonstrat o deschidere totală față de piesa trimisă de vecinii de peste Prut, care au reușit să încheie competiția pe o poziție onorabilă, ocupând locul opt în clasamentul general.

Bucureștiul s-a dovedit a fi cel mai mare susținător al Chișinăului în această ediție a Eurovision. Juriul de experți din România a acordat Republicii Moldova 10 puncte, în timp ce publicul român, prin televot, a trimis maximum posibil, adică cele 12 puncte, confirmând că legăturile culturale rămân strânse dincolo de deciziile controversate ale comisiilor de arbitraj.