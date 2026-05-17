Avertisment dur de la OMS: „Focarul de Ebola se extinde!”

Sursă: Realitatea PLUS

Avertisment de ultimă oră de la Organizația Mondială a Sănătății. Epidemia de Ebola care provine din Congo se extinde și este declarată urgență de sănătate publică de interes internațional. OMS a anunțat că au fost raportate aproximativ 246 de cazuri suspecte și 80 de decese.

Focar cu o nouă tulpină de Ebola. Zeci de oameni au murit

Actualul focar este provocat de o tulpină a virusului Ebola pentru care nu există medicamente sau vaccinuri aprobate, spun specialiștii.

Mai mult, țările vecine cu Congo sunt considerate expuse unui risc ridicat, din cauza deplasărilor populației, comerțului și călătoriilor.

Iar țările aflate la granița cu zonele afectate ar trebui să își întărească supravegherea medicală și raportarea cazurilor.

Cel mai grav focar din Congo a avut loc între anii 2018 și 2020, când aproape 2.300 de persoane au murit.