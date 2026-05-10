Cod galben de averse torențiale, vijelii și grindină în mai multe județe

10 mai 2026, 15:41
Grindină (foto arhiva)

Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări nowcasting Cod galben de averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină în județele Cluj, Alba și Sibiu.

În cursul după-amiezi, în municipiul Alba Iulia și în alte zeci de localități din județele Alba și Sibiu se vor semnala local averse torențiale ce vor acumula 15 - 25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50 - 55 km/h și grindină de mici dimensiuni, sub 2 centimetri.

Și în mai multe localități din județul Cluj sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină de mici dimensiuni.

Avertizările de fenomene periculoase imediate sunt emise pentru perioade de maximum șase ore, a precizat ANM.

