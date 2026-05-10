Realitatea.NET
Actual· 2 min citire

Administrația prezidențială a prezentat programul și lista invitaților la Summitul București 9 și al Țărilor Nordice, care are loc miercuri

10 mai 2026, 11:49
Actualizat: 10 mai 2026, 11:50
Nicusor Dan (Profimedia)

Nicusor Dan (Profimedia)

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea.net

Administrația prezidențială a anunțat, duminică, lista liderilor care vor participa la Summitul Formatului București 9 și al Țărilor Nordice, găzduit miercuri de președintele Nicușor Dan. Evenimentul aduce la București nume de prim rang ale securității euroatlantice, într-un context regional tensionat.

"Preşedintele României, Nicuşor Dan, va găzdui miercuri, 13 mai 2026, la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului Bucureşti 9 (B9) şi al Ţărilor Nordice. Evenimentul va fi co-prezidat de Preşedintele României şi de Preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, sub tema generală «Delivering More for Transatlantic Security»", anunţă, duminică, Administraţia Prezidenţială.

Lista înalților oficiali

  • Secretarul General NATO, Mark Rutte;

  • Preşedintele Republicii Lituania, Gitanas Nausėda;

  • Preşedintele Republicii Estonia, Alar Karis;

  • Preşedintele Republicii Cehe, Petr Pavel;

  • Preşedintele Republicii Letonia, Edgars Rinkēvičs;

  • Preşedintele Republicii Slovace, Peter Pellegrini;

  • Preşedintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb;

  • Prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen;

  • Preşedintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski;

  • Subsecretarul de Stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor şi securitate internaţională, Thomas DiNanno;

  • Ministrul Apărării din Regatul Suediei, Pål Jonson;

  • Ministrul Afacerilor Externe din Regatul Norvegiei, Espen Barth Eide;

  • Secretarul de Stat permanent din cadrul Cancelariei Prim-ministrului Islandei, Benedikt Árnason;

  • Reprezentantul Permanent al Republicii Bulgaria la NATO, Ambasadorul Nikolay Milkov;

  • Ambasadorul Ungariei în România, Kissné Hlatki Katalin.

Agenda evenimentului, miercuri 13 mai

10:30 - Primirea oficială a şefilor de delegaţie

11:00 - Sesiunea plenară a Summitului - Intervenţii introductive în deschiderea sesiunii plenare din partea Preşedintelui României, Nicuşor Dan, şi a Preşedintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki

14:20 - Fotografie de familie

14:30 - Dejun de lucru

17:00 - Declaraţii de presă comune ale Preşedintelui României, Nicuşor Dan, cu Preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, şi cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte

Formatul Bucureşti 9 (B9) este o iniţiativă româno-poloneză dedicată aspectelor de securitate specifice Flancului Estic al NATO, care reuneşte statele aliate de pe Flancul Estic.

A fost lansat în 2015, la Bucureşti, la iniţiativa comună a Preşedinţilor României, Klaus Iohannis, şi Poloniei, Andrzej Duda, ca răspuns la deteriorarea situaţiei de securitate în urma anexării ilegale a Crimeii.

Din 2022, Formatul a discutat frecvent implicaţiile substanţiale ale războiului lansat de Federaţia Rusă asupra Ucrainei, la diferite niveluri, servind şi ca platformă de consultare transatlantică cu SUA.

Citește și:

Mai multe articole despre

summit B9, nicusor dan, mark rutte, volodimir zelenski

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Actual

Mai Multe