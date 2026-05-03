Lovitură pentru Rusia: două nave din „flota din umbră”, atacate de Ucraina în Marea Neagră. Zelenski: „Nu vor mai transporta petrol” - VIDEO

Forțele ucrainene au lovit două petroliere din așa-numita „flotă din umbră” a Federației Ruse, în apropierea portului Novorossiisk. Operațiunea ar fi fost realizată de Serviciul de Securitate al Ucrainei și de Marina ucraineană, sub coordonarea Statului Major General.

Informația a fost confirmată de președintele Ucraina, Volodimir Zelenski, care a descris acțiunea drept o continuare a presiunilor asupra infrastructurii energetice folosite de Rusia.

Zelenski: „Navele erau folosite pentru transportul petrolului”

Potrivit liderului de la Kiev, petrolierele vizate erau implicate activ în transportul de petrol, iar lovirea acestora are rolul de a reduce capacitatea Rusiei de a-și susține economic efortul de război.

„Războinicii noștri continuă să aplice sancțiuni împotriva flotei petroliere din umbră a Rusiei – au lovit două astfel de nave în apele de la intrarea în portul Novorossiisk. Aceste petroliere erau folosite în mod activ pentru transportul petrolului. Acum nu vor mai fi...”

Operațiune coordonată de structuri militare și de securitate

Zelenski a transmis și un mesaj de apreciere pentru cei implicați în acțiune, menționând contribuția șefului Statului Major General, Andriy Hnatov, dar și a ofițerilor din contrainformații și din Marina Ucrainei. Acțiunea se înscrie într-o serie mai amplă de lovituri asupra infrastructurii considerate strategice pentru Rusia, în contextul conflictului aflat în desfășurare, conform presei străine.