Donald Trump, despre planul în 14 puncte al Iranului: „Nu-mi pot imagina că ar fi acceptabil”

Iran a transmis un răspuns în 14 puncte la o propunere venită din partea Statele Unite ale Americii, potrivit informațiilor apărute în presa iraniană. Documentul ar fi fost transmis printr-un intermediar pakistanez și pune accent pe încheierea conflictului „pe toate fronturile”, inclusiv în Liban.

Planul vine într-un moment tensionat, în care negocierile par blocate, iar diferențele de abordare dintre cele două părți sunt evidente. Potrivit informațiilor apărute, SUA ar fi propus un armistițiu de două luni. În schimb, Iranul susține că problemele ar trebui rezolvate în maximum 30 de zile și insistă ca discuțiile să vizeze încheierea definitivă a războiului, nu doar o pauză temporară.

Răspunsul iranian ar include și cereri legate de ridicarea sancțiunilor, eliberarea activelor înghețate și retragerea forțelor militare americane din regiune, dar și crearea unui nou mecanism pentru gestionarea situației din Strâmtoarea Hormuz.

Reacția Washingtonului: scepticism din partea lui Trump

Președintele Donald Trump a declarat că va analiza planul, însă a transmis deja că nu vede cum ar putea fi acceptat.

„În curând voi analiza planul pe care Iranul tocmai ni l-a trimis, dar nu-mi pot imagina că ar fi acceptabil, având în vedere că nu au plătit încă un preț suficient de mare pentru ceea ce au făcut Umanității și Lumii în ultimii 47 de ani”

Anterior, liderul american a spus că a fost informat despre „conceptul acordului”, urmând să primească și varianta finală a documentului, conform CNN.

Iranul spune că „mingea este în terenul SUA”

Oficialii iranieni susțin că propunerea lor urmărește încheierea definitivă a conflictului. Ministrul adjunct de externe, Kazem Gharibabadi, a transmis că decizia finală aparține acum Washingtonului.

„Acum mingea este în terenul Statelor Unite, care trebuie să aleagă fie calea diplomației, fie continuarea unei abordări conflictuale”

Chiar dacă pozițiile celor două părți rămân îndepărtate, schimbul de propuneri arată că dialogul nu este complet blocat.