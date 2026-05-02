Suspect arestat în Austria după contaminarea unor borcane cu mâncare pentru bebeluși

Poliția din Austria a anunțat reținerea unui bărbat de 39 de ani, suspectat că a introdus otravă pentru șobolani în borcane cu alimente pentru bebeluși, incidentul fiind investigat ca tentativă de șantaj.

Cinci borcane „manipulate” cu acelaşi tip de mâncare pentru bebeluşi produsă de marca germană HiPP au fost recuperate în siguranţă luna trecută în Austria, Republica Cehă şi Slovacia înainte de a putea fi consumate, a declarat poliţia germană la momentul respectiv. Un al şaselea borcan despre care se crede că se afla în Austria nu a fost încă găsit.

„Astăzi am reuşit să arestăm un suspect, un bărbat de 39 de ani”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei din landul estic Burgenland, unde a fost găsit un borcan otrăvit, refuzând să ofere detalii suplimentare deoarece acestea ar putea compromite ancheta.

Sâmbătă, Kronen Zeitung a relatat că bărbatul fusese arestat în landul Salzburg, situat la graniţa cu Germania.

Deşi HiPP nu a oferit detalii cu privire la natura şantajului, ziarul austriac Die Presse a scris, la scurt timp după ce cazul a ieşit la iveală, că în luna martie a fost trimis un e-mail către HiPP prin care se cereau 2 milioane de euro în termen de şase zile, dar compania nu l-a observat decât la două săptămâni după expirarea termenului.

La scurt timp după aceea, reprezentanții HiPP au declarat că e-mailul a fost trimis la o adresă de grup care nu este verificată des.