Bărbat din Argeș, amendat după ce a mers pe jos pe breteaua autostrăzii A1

Sursă: Realitatea.Net

Un bărbat de 42 de ani din comuna Bogați, județul Argeș, a fost sancționat cu două amenzi în valoare totală de 2.822 de lei, după ce a fost surprins deplasându-se ca pieton pe breteaua de acces a Autostrăzii A1 și a adresat injurii polițiștilor care l-au oprit.

Un bărbat din județul Argeș a primit două sancțiuni contravenționale, totalizând 2.822 de lei, după ce a fost surprins sâmbătă, 2 mai, mergând pe jos pe breteaua de acces către Autostrada A1, la kilometrul 115. Incidentul a fost constatat de polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrăzi – Autostrada A1 București–Râmnicu Vâlcea.

Bărbatul, în vârstă de 42 de ani și domiciliat în comuna Bogați, a fost oprit și legitimat de polițiști, moment în care a început să le adreseze injurii și expresii jignitoare.

„Ca urmare a împrejurărilor depistării şi a comportamentului manifestat, faţă de bărbatul în cauză au fost aplicate două sancţiuni contravenţionale, dintre care una conform OUG 195/2002R privind circulaţia pe drumurile publice, ca urmare a circulaţiei în calitate de pieton pe autostradă, respectiv conform Legii 61/1991R privind normele de convieţuire socială, ca urmare a proferării de injurii şi expresii jignitoare”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.

Autostrăzile sunt interzise pietonilor, iar încălcarea acestei reguli reprezintă un pericol major atât pentru persoana aflată pe carosabil, cât și pentru șoferi. În plus, comportamentul agresiv față de polițiști a dus la aplicarea celei de-a doua sancțiuni.

Valoarea totală a amenzilor aplicate bărbatului este de 2.822 de lei.