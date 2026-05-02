Amendă de 5.000 lei pentru un șofer prins în centrul Capitalei cu o cifă: bărbatul nu avea autorizaţie pentru Zona A - FOTO

Sursă: Realitatea.Net

Un șofer care încerca să traverseze fără autorizație Zona A București a fost oprit de Poliția Locală și sancționat pentru acces ilegal în centrul orașului. Bărbatul a fost tras pe dreapta şi amendat cu 5.000 de lei.

„Pe străzile din Bucureşti, pe Magheru. Şi.fără autorizaţie plătită. Şoferul probabil că se gândea că va traversa cu cifa Centrul Capitalei, de la Universitate spre Piaţa Romană, fără să fie observat”, au transmis, sâmbătă seara, reprezentanții Primăriei Capitalei într-o postare pe Facebook.



Potrivit sursei citate, poliţiştii locali l-au „observat” şi l-au tras pe dreapta pe şoferul respectiv.



„Nu avea autorizaţie pentru Zona A, astfel că a fost amendat cu 5.000 de lei”, adaugă sursa citată.



Aceeaşi sursă precizează că luna trecută Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti a verificat peste 900 de camioane care tranzitau oraşul si a dat amenzi în valoare de jumătate de milion de lei.