Un bărbat s-a răsturnat cu mașina în parcarea unui mall din Pitești

26 apr. 2026, 08:11
Mașină răsturnată la Pitești

Un bărbat în vârstă de 70 de ani s-a răsturnat cu mașina în parcarea unui centru comercial din Pitești. O femeie de 34 de ani a fost rănită de un idicator rutier care s-a rupt în urma accidentului.

La fața locului au ajuns de urgență autoritățile, iar victima a fost transportată la spital.

Șoferul-pensionar a primit îngrijiri medicale în parcarea mall-ului. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

