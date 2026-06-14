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Adrian Veștea anunță că are o majoritate sigură: „Avem acele 200 de voturi, chiar depășim acest număr. Începând de mâine chem la discuții toate forțele proeuropene”

Foto/Arhivă/Inquam

Foto/Arhivă/Inquam

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 iun. 2026, 22:59

Adrian Veștea s-a declarat extrem de optimist și a afirmat în direct că deține deja garanții politice solide pentru strângerea majorității necesare învestiturii, în urma unor evaluări extrem de matematice transmise de partenerii politici.

Avem peste 200 de voturi, evaluate pe fiecare persoană în parte”

Chestionat cu privire la numărătoarea parlamentară și la faptul că noul Guvern ar putea fi boicotat, liberalul a explicat că calculele sunt deja făcute în culise alături de inițiatorii formulei politice.

„Am avut aceste discuții și cu Eugen Tomac, și cu președintele Nicușor Dan, care cunoaște exact structura de care are nevoie un premier pentru a putea fi votat și învestit. Eu cred că toate aceste lucruri sunt cât se poate de bine evaluate și cred că, înainte de orice, astăzi ar trebui să abandonăm zona asta de orgoliu și să ne raportăm la ce are nevoie țara. Țara trebuie să fie guvernată. Noi avem acele 200, chiar depășim acest număr de voturi și am toată convingerea că partea de voturi necesară a venit în urma unor evaluări făcute pe fiecare persoană în parte.”

Negocieri intense de luni dimineață

Adrian Veștea a recunoscut că aritmetica este una strânsă, dar obligatorie pentru a scoate țara din blocaj: „Nu am început încă discuții punctuale. Începând de mâine, voi avea discuții cu liderii politici. Evident, prima problemă și primul lucru care trebuie clarificat este situația din Partidul Național Liberal. Este o condiție pe care văd că fiecare dintre foștii noștri parteneri de coaliție au dorit să o vadă clarificată. Mâine va trebui să dăm dovadă de maturitate. Dacă ne propunem să ținem țara în continuare în situația în care este astăzi, eu nu cred că este o soluție. Din acest motiv, aseară, la o oră târzie, am acceptat această provocare.”

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