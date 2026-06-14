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Actual· 2 min citire
Adrian Veștea anunță că are o majoritate sigură: „Avem acele 200 de voturi, chiar depășim acest număr. Începând de mâine chem la discuții toate forțele proeuropene”
Foto/Arhivă/Inquam
Adrian Veștea s-a declarat extrem de optimist și a afirmat în direct că deține deja garanții politice solide pentru strângerea majorității necesare învestiturii, în urma unor evaluări extrem de matematice transmise de partenerii politici.
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