Metoda care reduce impactul chirurgiei pe inimă

Operațiile pe inimă nu presupun întotdeauna deschiderea completă a sternului. Pentru pacienții atent selectați, unele intervenții pot fi realizate printr-un abord mai restrâns, care reduce dimensiunea inciziei, fără a schimba obiectivul operației.
Hemisternotomia presupune secționarea parțială a sternului, cel mai frecvent în jumătatea superioară, pentru ca medicul chirurg să poată ajunge la inimă și la vasele mari. Abordul prin hemisternotomie este utilizat în special pentru intervenții la valva aortică și, în anumite cazuri, pentru operații selectate la nivelul aortei ascendente. Deși incizia este mai mică, procedura rămâne o operație cardiacă majoră și necesită aceeași planificare atentă și aceeași monitorizare ca intervenția prin sternotomie completă.
Pentru pacient, avantajele includ o traumă mai redusă asupra peretelui toracic, durere postoperatorie mai mică, spitalizare mai scurtă și revenire mai rapidă la activitățile obișnuite. Nu orice afecțiune și nu orice anatomie permit însă acest tip de abord, iar decizia se ia după evaluarea imagistică și discutarea cazului de către echipa de chirurgie cardiovasculară.
Ai grijă de tine!
Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.