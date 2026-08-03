Metoda care reduce impactul chirurgiei pe inimă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 07:24

Operațiile pe inimă nu presupun întotdeauna deschiderea completă a sternului. Pentru pacienții atent selectați, unele intervenții pot fi realizate printr-un abord mai restrâns, care reduce dimensiunea inciziei, fără a schimba obiectivul operației.

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