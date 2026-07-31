Greva generală din spitale, suspendată.”Proiectul actual al legii salarizării nu mai există pentru noi”

Publicat 31 iul. 2026, 08:15 Actualizat 31 iul. 2026, 08:19

Greva generală din spitale a fost suspendată, după ce Federația SANITAS a anunțat că protestul și-a atins o parte dintre obiectivele propuse. Decizia a fost luată de Consiliul Național SANITAS, în contextul în care Camera Deputaților a aprobat deblocarea posturilor vacante din sistemul sanitar, iar adoptarea noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice a fost amânată.

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