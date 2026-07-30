Virusul West Nile se răspândește în România. INSP: nouă cazuri confirmate și două decese în acest sezon

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 19:43

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) atrage atenţia asupra evoluţiei infecţiilor cu virusul West Nile în România, în contextul sezonului de transmitere a bolii. Potrivit datelor transmise joi, la nivel național au fost confirmate nouă cazuri de îmbolnăvire, inclusiv două decese.

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