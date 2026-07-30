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Sanatate· 1 min citire

Virusul West Nile se răspândește în România. INSP: nouă cazuri confirmate și două decese în acest sezon

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 19:43

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) atrage atenţia asupra evoluţiei infecţiilor cu virusul West Nile în România, în contextul sezonului de transmitere a bolii. Potrivit datelor transmise joi, la nivel național au fost confirmate nouă cazuri de îmbolnăvire, inclusiv două decese.

”În sezonul 2026, în perioada 03.06.2026-30.07.2026, au fost înregistrate 9 cazuri de infecţie cu virusul West Nile, dintre care 6 cazuri cofirmate şi 3 cazuri probabile. S-au inregistrat 2 decese, la persoane vârstnice, cu comorbidităţi”, a anunțat INSP.

Potrivit datelor transmise de spcialişti, patru dintre cazuri au apărut la persoane cu vârste cuprinse între 20 şi 39 de ani, iar două la persoane cu vârste cuprinse între 70 şi 79 de ani.

S-au îmbolnăvit patru femei şi cinci bărbaţi, cinci dintre pacienţi fiind din mediul rural.

În funcţie de unitatea teritorială de expunere, cazurile au fost înregistrate în judeţele Argeş (1), Botoşani (1), Cluj (1), Iaşi (1), Mureş (1), Suceava (2), Harghita (1) şi municipiul Bucureşti (1).

Recomandările INSP pentru populație

  • să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi,

  • să utilizeze substanţe chimice repelente împotriva ţânţarilor,

  • să utilizeze substante insecticide în locuinţă/in jurul locuinţei,

  • să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (plase de protecţie la ferestre),

  • să asigure desecarea bălţilor de apa din jurul gospodăriei,

  • să îndepărteze recipientele de apă stagnantă şi gunoiul menajer

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